ABD göçmen akınını önlemek için sınıra bin 500 asker gönderecek

ABD, göçmen akınını önlemek için Meksika sınırına ilave bin 500 asker gönderecek.

ABD göçmen akınını önlemek için sınıra bin 500 asker gönderecek

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, göçmenlerin ABD'den sınır dışı edilme sürecini hızlandıran yasal düzenlemenin yürürlükten kaldırılması öncesinde sınırdaki kontrolü sağlayabilmek için bin 500 ilave asker görevlendirdi.

Hükümetin bu kararının altında, 11 Mayıs'ta uygulamaya son verilecek yasal kısıtlamalar sonrasında ABD sınırına dayanan göçmenlerin sayısında çok büyük artış olacağı beklentisinin yattığı kaydedildi.

Yeni görevlendirilen askeri birliğin sınır bölgesinde 90 gün boyunca idari görevlerde yer alacağı, herhangi bir yasa uygulama işlevi yerine getirmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

ABD medyasında, son günlerde ülkenin güney sınırından günde yaklaşık 7 bin göçmenin geldiği ve bu sayının önümüzdeki haftalarda artmasının beklendiği belirtiliyor.

(AA)

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