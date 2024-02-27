ABD Hazinesi'nden Rusya'ya finansal akış uyarısı

ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo, ABD'nin yabancı finans kuruluşlarına yaptırım uygulama tehdidinin Rusya ile Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kazakistan gibi ülkeler arasındaki finansal akışı önemli ölçüde değiştirdiğini dile getirdi.

Adeyemo, finansal kuruluşların raporları da dahil olmak amacıyla ABD Hazine Bakanlığı'nın erişimi olan verilere göre, ABD'nin Aralık'ta yayımladığı başkanlık kararnamesi sonrası Rusya'ya yönelik uluslararası fon hareketleri azaldı.

ABD, aralık ayında yayımladığı başkanlık kararnamesi ile Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali sebebiyle Batılı devletler tarafından uygulanan yaptırımları delmesine yardımcı olan üçüncü ülkelerdeki finans kuruluşlarına yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu.