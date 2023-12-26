ABD Irak’ta misilleme yaptı. Dün gece ABD üssüne saldırı oldu

Beyaz Saray tarafından Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde yer alan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse dün gerçekleştirilen bomba yüklü İHA saldırısına ilişkin açıklama geldi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson yaptığı açıklamada, üssün hedef alınması sonucu biri ağır olmak üzere 3 ABD askerinin yaralandığını, saldırıyı İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine bağlı Kataib Hizbullah'ın üstlendiğini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırıyla ilgili bilgilendirilmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı'na misilleme hazırlanması talimatını verdiği ifade edildi. ABD güçleri de İran destekli Kataib Hizbullah örgütüne ait 3 noktaya saldırı düzenlediği duyuruldu.

"HİZBULLAH TESİSLERİ İMHA EDİLDİ"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada ise Irak'ta İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine bağlı Kataib Hizbullah örgütü ve diğer gruplar tarafından kullanılan tesislere yerel saatle 04.45'te hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. Kataib Hizbullah mensuplarının öldürüldüğü ve hedef alınan tesislerin imha edildiği tespit edildi.

Irak güvenlik kaynakları ise ABD'nin 3 tesise düzenlediği misilleme saldırılarda İran yanlısı grubun en az 1 üyesinin öldürüldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kataib Hizbullah, İran tarafından desteklenen Haşdi Şabi güçlerinin bir parçası olan Iraklı Şii paramiliter bir grup olarak nitelendiriliyor.

7 EKİM’DEN BU YANA ABD ÜSLERİNE SALDIRILAR ARTTI

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze’ye başlattığı saldırılarının başlamasının ardından Irak ve Suriye'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar artmaya başladı. Saldırıların çoğunu İran yanlısı Şii milis grupların çatısı altında toplandığı "Irak İslami Direnişi" adlı grup üstleniyor.