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ABD'den çıkış: İran’ın nükleer silah elde etmesine asla müsaade etmeyeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin İran’ın nükleer silah elde etmesine asla müsaade etmeyeceğini bildirdi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 08:46
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ABD: İran’ın nükleer silah elde etmesine asla müsaade etmeyeceğiz

ABD'den çıkış: İran’ın nükleer silah elde etmesine asla müsaade etmeyeceğiz
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'nde yüzde 83,7 zenginleştirilmiş uranyum parçacıkları tespit ettiğine ilişkin raporu üzerine, ABD’nin İran’ın nükleer silah elde etmesine asla müsaade etmeyeceğini söyledi.

Günlük basın toplantısında UAEA raporuna ilişkin soruları yanıtlayan Price, “Başkan (Joe) Biden’ın, tutarlı bir şekilde İran'ın asla nükleer silah sahibi olmayacağına dair ciddi ve kararlı bir taahhüdü var. Bunun olmasına asla müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

İran’ın nükleer programı sorununu kalıcı olarak çözmenin yolunun diplomasiden geçtiğini yineleyen Price, “İran'ın nükleer programının yarattığı soruna kalıcı çözüm bulmak istiyoruz. Bunu başarmanın en etkili yolunun diplomasi olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Ancak İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamak için gerekli tüm araçları kullanacağımız konusunda çok netiz.” ifadelerini kullandı.

Price, ABD’nin Avrupa ve Orta Doğu’daki müttefikleriyle yakın temasta olduğunu dile getirdi.

AA muhabirinin, “Bugüne kadar, birkaç, belki de onlarca yaptırım uyguladınız ve görünüşe göre İran'ı durdurmadınız. Uranyum zenginleştirmeye devam ettikleri göz önüne alındığında, bu yeni yaptırımların, yeni araçların İran’ı nükleer programına devam etmekten alıkoyabileceğinden ne kadar eminsiniz?” sorusuna Price, “İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağına dair verdiğimiz taahhüde son derece güveniyoruz. Bu, dünyanın dört bir yanındaki Avrupa, Orta Doğu ve çok daha ötesindeki ülkelerle paylaştığımız bir hedeftir.” yanıtını verdi.

UAEA, Yönetim Kurulu üyesi ülkelerle her 3 ayda bir paylaştığı İran'ın nükleer faaliyetlerini ele alan raporunda, bu ülkede yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum parçacıklarının tespit edildiği bilgisine yer vermişti.

Raporda, müfettişlerin 21 Ocak'ta İran'ın yer altı tesisi Fordo'da iki kademeli IR-6 santrifüjünün daha önce beyan edilenden "önemli ölçüde farklı" bir şekilde yapılandırıldığını fark ettiği, buradan alınan numunelerin yüzde 83,7'ye varan saflıkta parçacıklar olduğunun belirlendiği kaydedilmişti.

UAEA, daha önceki raporlarında İran'ın yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirdiğini bildirmişti.

Bazı uluslararası medya kuruluşlarında İran'ın yüzde 84 seviyesinde uranyum zenginleştirdiğine ilişkin 20 Şubat'ta haberler çıkmış, Tahran yönetimi bunu yalanlamıştı. (AA)

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