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ABD, İsrail'de yargı düzenlemesinin ertelenmesinden memnun

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre İsrail'de yargı düzenlemesinin ertelenmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 21:58
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ABD, İsrail'de yargı düzenlemesinin ertelenmesinden memnun

ABD, İsrail'de yargı düzenlemesinin ertelenmesinden memnun
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ABD, İsrail'de ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesinin ertelenmesini "memnuniyetle" karşıladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'de ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesinin ertelenmesine değinen Jean-Pierre, "Uzlaşı için ek zaman ve alan yaratma fırsatı sunan bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Jean-Pierre, İsrail'de tarafların uzlaşması için çağrı yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

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