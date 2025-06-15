ABD iyice pervasızlaştı! 'Yanlışlık yapıldı' deyip Lozan’ı iptal peşinde

Gazeteci Mehmet Ali Güller’in, İsrail’in İran’a saldırmasından önce çektiği programda, konu ile ilgili sözleri özetle şöyle:

“Amerikan Büyükelçisi Tom Barrack, NTV’de sansürlenen söyleşinin, 11 dakikasından itibaren 100 yıl önceki bazı anlaşmalara işaret ediyor ve o anlaşmaların Kürtlere haklarını vermediğini söylediği bir bölüm var... İşte o bölümde bu anlaşmaları bir paket halinde sıralıyor orada Sykes-Picot, Sevr derken Lozan'ı da bu pakete ekliyor...

Prof. Dr. Hasan Ünal'ın da sosyal medyada vurguladığı gibi Ankara'nın bunu yanıtsız bırakmaması gerekiyor çünkü o ifade NTV'nin metninde olmasa da başka kaynaklara artık girmiş durumda...

Hasan Ünal haklı, ancak ya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Amerikan Büyükelçisi Tom Barrack "Ama efendim işte sizin cumhurbaşkanınız da hani ‘zafer diye yutturulmaya çalışılan Lozan’ dedi Lozan'a ‘hezimet’ dedi" derse ne olacak işte asıl vahim tablo burada...

Yani büyükelçi “100 yıl önce büyük bir hata oldu, emperyalizm yanlış yaptı” anlamında söylemiyor bunları... “Yanlış yapıldı, bugün o yanlış Kürtler lehine düzeltilmelidir, Kürdistan lehine düzeltilmelidir” diye söylüyor... Esas mesele de bu...