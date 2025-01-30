ABD kaçak göçmenler için Guantanamo'da 30 bin kişilik gözaltı tesisi kuracak

Trump, Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı'na bu yönde bir talimat vereceğini açıkladı ve kararname imzaladığını duyurdu.

GUANTANAMO KÖRFEZİ’NDE 30 BİN KİŞİLİK GÖZALTI TESİSİ

Trump, Guantanamo'da kaçak göçmenler için yeni bir gözaltı tesisi kurulacağını belirterek, "Çoğu insan, Guantanamo'da ABD halkını tehdit eden en tehlikeli suçlular için 30 bin yatağımız olduğunu bile bilmiyor. Bazıları o kadar tehlikeli ki, onları geldikleri ülkelere bile geri göndermek istemiyoruz. Çünkü tekrar buraya dönebilirler" dedi. Başkan Trump, yeni tesisin gözaltı kapasitesini iki katına çıkaracağını ifade etti.

LAKEN RILEY YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Trump, aynı zamanda Laken Riley Yasası'nı imzaladı. Bu yasa, yasadışı göçmenlerin hırsızlık, soygun gibi suçlardan gözaltına alınmasını öngörüyor. Yasa, Georgia'da hemşirelik öğrencisi olan Laken Riley’nin şartlı tahliye ile ABD'ye giriş yapan Venezuelalı bir göçmen tarafından öldürülmesinin ardından hazırlandı. Trump, bu yasayla "sayısız ABD vatandaşının hayatını kurtaracağını" belirtti ve destek veren Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti.

YÖNETİMİNİN GÖÇMEN POLİTİKALARINDA TARİHİ DEĞİŞİKLİK

Trump, yönetiminin göçmen politikalarında tarihi bir değişiklik yaptığını vurguladı. ABD sınırlarından kaçak göçmen girişlerinin rekor seviyelere ulaştığını belirten Trump, "Washington'un onlarca yıllık başarısız politikalarından kurtulduk ve ülkemizi korumak için daha sert tedbirler alıyoruz" dedi. Yasadışı göçle mücadele önlemleri arasında hırsızlık, soygun, gasp gibi ağır suçlardan tutuklanan göçmenlerin gözaltına alınarak sınır dışı edilmesi ve sınır devriyelerinin operasyonları artırması yer alıyor. Ayrıca, yasadışı göçmen suçluların askeri uçaklarla ülkelerine geri gönderilmeye başlandığını açıkladı.

“ABD’Yİ SUÇLULARDAN ARINDIRACAĞIZ”

Trump, göçmen suçlulara karşı mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Bugün imzaladığım yasa, göçmen suçluların tamamen ortadan kaldırılması için bir adım daha. Kongre'den sınır güvenliğini sağlamak ve yasadışı göçmenleri ülkeden çıkarmak için gerekli finansmanı talep ediyorum" dedi. Trump, Guantanamo'daki yeni tesisin bu politikaların en önemli adımlarından biri olacağını ifade ederek, "Yasadışı göçmen suçluları artık doğrudan Guantanamo'ya göndereceğiz. Buradan çıkmak kolay olmayacak" şeklinde konuştu.