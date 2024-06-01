ABD Katar ve Mısır’dan İsrail ve Hamas’a ateşkes çağrısında bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
ABD Katar ve Mısır’dan İsrail ve Hamas’a ateşkes çağrısında bulundu

ABD, Katar ve Mısır, yaptıkları ortak yapılan açıklama ile İsrail ile Hamas'a ateşkes çağrısında bulundular.

Katar medya ofisince yapılan açıklamaya göre, ABD, Katar ve Mısır, İsrail ve Hamas'a ABD Başkanı Joe Biden tarafından dün duyurulan esir ve ateşkes anlaşmasını kabul etmeleri için gerekli adımları atmaları çağrısında bulundu.

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Açıklamada, bu ilkelerin, tüm tarafların taleplerine hizmet eden, uzun süredir acı çeken Gazze halkına ve esirler ile onların ailelerine acil yardım sağlayacak bir anlaşmayı bir araya getirdiği belirtirken, söz konusu anlaşmanın kalıcı bir ateşkes ve krizin sona erdirilmesi için bir yol haritası sunduğu ifade edildi.

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