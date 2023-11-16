ABD Kongre Binası yakınındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı. Polis müdahale etti

ABD Kongre Binası yakınında bulunan Demokratik Ulusal Komitesi önündeki "Gazze'de ateşkes" protestosuna Kongre Polisi müdahale etti.

KAYNAK: AA
ABD Kongre Binası yakınındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı. Polis müdahale etti

ABD Kongre Polisi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Demokratik Ulusal Komitesi önündeki yaklaşık 150 protestocunun "yasa dışı ve şiddet içeren" bir gösteri düzenlediklerini bildirdi.

Açıklamada, polislerin bazı göstericileri gözaltına aldığı ve tüm kongre üyelerinin de bölgeden tahliye edildiği ifade edildi.

Sosyal medyada da Kongre Polisinin komite binası önünde "Hemen şimdi ateşkes" ve "Yaşasın Gazze" sloganları atan protestoculara müdahale ettiği görüntüler yer alıyor.

Videoda, siyah tişört giymiş protestocuların, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenleri temsilen mum götürdüğü görülüyor.

Gazze'ye destek protestosuna aynı zamanda siyonizm karşıtı tutumlarıyla tanınan "Jewish Voice for Peace" ve "IfNotNow" adlı sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı belirtildi.

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