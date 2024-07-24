ABD Kongresinde Netanyahu'nun konuşmasının boykot edilmesi bekleniyor

Görevi gereği Senato'ya başkanlık etmesi gereken ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçiminde Demokrat Partiden aday olması nedeniyle başka programı bulunduğu için konuşmaya katılmayacak.

100'den fazla stajyer boykot edecek

ABD Kongresinde 100'den fazla stajyer de Netanyahu'nun konuşmasını boykot edeceğini duyurdu.

Stajyerler, yaptıkları yazılı açıklamada, "Arayıp hasta olduğumuzu ve işe gelemeyeceğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

Stajyerlerin Netanyahu'nun Gazze politikasına karşı çıktıkları belirtilen açıklamada, "Başbakan Netanyahu, işlediği insanlığa karşı suçlar için hesap vermeli. Seslerin kesilmesini engellemek ahlaki yükümlülüğümüz." ifadesi yer aldı.

Konuşmayı bölmeye çalışanlar gözaltına alınacak uyarısı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson ise üyelere gönderdiği mektupta, Netanyahu'nun konuşması sırasında polis mevcudiyetinin artırılacağını belirterek, Kongre'de konuşmayı engelleme ya da bölme girişimlerine karşı "sıfır hoşgörü politikası" uygulanacağını bildirdi.

Johnson, "Eğer bir karışıklık durumu oluşursa ABD Meclis Güvenlik Görevlisi ve Kongre'den sorumlu polis söz konusu kişileri buradan çıkaracak ve gözaltına alacak." uyarısında bulundu.

Mart 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Kongresi'ne hitap eden Netanyahu'yu, yaklaşık 60 Demokrat üye dinlemeye gelmemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, haziranda X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin davetini kabul ettiğini, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşacağını duyurmuştu.