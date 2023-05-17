ABD konvoyuna saldırı: 4 kişi öldü

Nijerya'da ABD konvoyuna yapılan saldırıda 2 konsolosluk görevlisi ve 2 polis hayatını kaybetti.

ABD konvoyuna saldırı: 4 kişi öldü

Editör: Serkan Talan

Nijerya'da bir ABD konvoyuna düzenlenen saldırıda ikisi ABD konsolosluğundan personel ve iki polis memuru dahil olmak üzere dört kişi öldü. Üç kişinin ise kaçırıldığı bildirildi.

Saldırı, güneydoğudaki Anambra eyaletinde gerçekleştiği bildirilirken, Anambra Polis Komutanlığı CNN'e verdiği bilgide saldırganların iki polis görevlisini ve ABD konsolosluğunun iki görevlisini öldürüp cesetlerini ve araçlarını ateşe verdiklerini söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise ölen kişilerin ABD vatandaşı olmadığı açıklandı. Saldırıda kaçırılanların da ABD vatandaşı olmadığı bilgisi verildi.

Polis, ortak güvenlik güçlerinin bölgede, kaçırılanlar için kurtarma operasyonu başlattığını açıkladı.

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