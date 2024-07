ABD, Kuzey Kore destekçilerine yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada , Kuzey Kore'nin balistik füze ve uzay programlarının yabancı kaynaklı malzeme ve bileşenlere dayandığını ve Kuzey'in bu ürünleri tedarik etmek için geniş bir yurtdışı acente ağı kullandığını belirtti.

Bakanlık, "DPRK ayrıca balistik füze ve silah üretimini desteklemek için ürün satın almak üzere yabancı şirketlere de baskı yapıyor" dedi. DPRK veya Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore'nin resmi adıdır.

Açıklamada, "Bu şirketler, Kuzey Kore'ye gönderilmek üzere ürünleri birleştiriyor ve yeniden paketliyor, böylece ürünlerin gerçek son kullanıcısını üreticilerinden ve dağıtımcılarından gizliyor" denildi.

Bakanlığa göre, söz konusu beş kuruluş arasında Beijing Sanshunda Electronics Science and Technology Co. Ltd. ve Shenzhen City Mean Well Electronics Co. Ltd. yer alıyor. Altı kişi arasında Chen Tianxin ve Du Jiaxin de yer alıyor.

Bakanlık ayrıca yeni yaptırımların, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının “tam olarak yürürlükte” kaldığını teyit ettiğini ve ABD’nin “yaptırımlardan kaçınmaya karşı koyma ve yaptırım uygulama çabalarını güçlendirme konusundaki kararlılığını” yinelediğini belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson, "Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarını ihlal ederek balistik füze teknolojilerini geliştirmeye ve yaymaya devam etmesi hem bölge hem de uluslararası toplum için hem sorumsuz hem de istikrarsızlaştırıcıdır" diye konuştu.

Nelson sözlerine "ABD, bu uluslararası yaptırımları uygulamak için araçlarımızı kullanmaya kararlıdır. Bu, bu teknolojiler için temel girdileri sağlayan yasadışı tedarik ağlarını bozmak ve bu faaliyetleri mümkün kılmaya çalışanları sorumlu tutmak anlamına geliyor" diye devam etti.