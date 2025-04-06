İşçi boykota destek vermişti: O tutanak bahane edilerek işten çıkarılmış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanması ile başlayan eylemler iktidara yakın kuruluşların boykot edilmesine uzandı.

Birçok marka uygulanan boykot, toplumun geniş kesimlerinden karşılık buldu.

Boykota katılan bazı vatandaşlar ise gözaltı, soruşturma ve işten çıkarılma gibi karşılıklar ile baskı altına alınıyor.

İŞTEN ÇIKARILMA NEDENİ 2 YIL ÖNCEKİ TUTANAK!

Gaziantep’te faaliyet gösteren Eruslu Global’e ait Ecoplast fabrikasında, 2 Nisan'da tüketim boykotuna sosyal medya üzerinden destek veren işçi Cüneyt Bektaş Tişkaya işten çıkarıldı.

BirGün'den Ebru Çelik'in haberine göre Tişkaya'nın işten atılma sebebi olarak iki yıl önceye ait bir tutanak gösterildi.

BİRTEK-SEN (Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, boykot listesindeki Sleepy marka bebek bezinin fabrikasında çalışan işçininişten çıkarıldığını duyurmuştu.

O markadan tepki çeken karar! Boykot çağrısı yaptı işten çıkarıldı