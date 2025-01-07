ABD mal ve hizmet ithalatında büyük artış

ABD, Kasım 2024'te mal ve hizmet ithalatını %3.4 oranında artırarak 351.6 milyar dolara yükseltti. Bu, Mart 2022'den bu yana görülen en büyük artış oldu. Şirketlerin, olası bir liman işçileri grevi ve Trump yönetiminin getirebileceği gümrük tarifeleri öncesinde sevkiyatlarını hızlandırmaları sonucu ithalat arttı.

MAL İTHALATINDA ARTIŞ

Kasım ayında, mal ithalatı 11.6 milyar dolar artarak 280.9 milyar dolara çıktı. Bu artış, başlıca alt kalemlerden kaynaklandı. Non-monetary altın ithalatı 1.0 milyar dolar artarken, ham petrol ithalatı da 1.0 milyar dolar yükseldi. Ayrıca, yarı iletkenler 1.2 milyar dolar, sivil uçaklar ise 1.1 milyar dolar daha fazla ithal edildi. Gıda, yem ve içecek ithalatı da 1.4 milyar dolar arttı. Otomotiv araçları, yedek parçalar ve motorlar ise 1.1 milyar dolar daha fazla ithal edildi.

HİZMET İTHALATINDAKİ İSTİKRARLI ARTIŞ

Hizmet ithalatı ise 0.1 milyar dolar artarak 70.6 milyar dolara yükseldi. Bu alandaki artış daha mütevazıydı, ancak ABD'nin hizmet sektörü ithalatı da genel ticaret dengesini etkileyen önemli bir bileşen olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ithalatındaki bu artış, küresel ticaretin mevcut zorlukları ve ekonomik belirsizliklerle şekillenen bir dönemin göstergesi olarak dikkat çekiyor. Ekonomistler, ithalatın bu denli artmasının, küresel arz zincirlerindeki değişiklikler ve potansiyel gümrük vergisi politikaları nedeniyle ilerleyen dönemlerde daha da hızlanabileceği öngörüsünde bulunuyorlar.