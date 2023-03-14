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Erdoğan yaptığı seçim planını açıkladılar. AKP'nin yeni ittifak ortakları ABD medyasının gündemine oturdu

HÜDA-PAR ve Yeniden Refah partilerinin Cumhur İttifakı'na katılmaları uluslararası kamuoyunun da gündemine oturdu. Bloomberg'deki analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP ile ilgili dikkat çekici yorumlar yapıldı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:39
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ABD medyası Bloomberg Erdoğan yaptığı seçim planını açıkladı

Erdoğan yaptığı seçim planını açıkladılar. AKP'nin yeni ittifak ortakları ABD medyasının gündemine oturdu
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Türkiye seçim atmosferine girerken, Altılı Masa olarak da bilinen Millet İttifakı’nın geçen hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermesi ve ittifaktaki parti liderleri ile birlikte Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun da cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceğinin açıklanmasından sonra seçim yarışı da kızıştı.

Birçok uluslararası medya kuruluşu Türkiye’deki son gelişmeleri ve siyasilerin açıklamalarını anbean takip ederken ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg dikkat çekici bir habere imza attı.

“ERDOĞAN’IN İHTİYACI OLABİLİR”

AKP’nin HÜDA-PAR ve Yeniden Refah partileriyle ittifak kurmasını okurlarına duyuran Bloomberg, “Erdoğan, seçim ittifakını kuvvetlendirmek için İslamcı cepheye bakıyor” başlığını kullandı.

AKP’nin her iki partiyle de görüştüğüne dikkat çekilirken, “Erdoğan 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde en geniş kapsamlı muhalefet koalisyonuyla karşı karşıya. Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük ve köşede kalmış İslamcı partilerin desteğini arıyor ve muhafazakar tabanını genişletmeye çalışarak seküler muhalefet ile din ve kadın hakları üzerinden kültürel çatışma riskini alıyor” ifadeleri kullanıldı.

Bloomberg’deki haberde, “Erdoğan en geniş kapsamlı ve laik cumhuriyet değerlerini benimseyen, kadına ve LGBTQ topluluklara şiddeti eleştiren muhalefet bloğunu 14 Mayıs’ta yenmek için onların oylarına ihtiyacı olabilir” denildi.

Öte yandan 2021 yılında Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden de çıktığı hatırlatıldı.

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