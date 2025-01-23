ABD, Meksika sınırında gerilim tırmanıyor: Göçmenler için kamplar kuruyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesine yasa dışı yollarla giren veya kimliksiz olarak bulunan göçmenlere yönelik başlattığı geri gönderme politikası çerçevesinde, Meksika, sınır boyunca büyük geçici barınaklar inşa etmeye başladı. Meksika’nın Ciudad Juárez şehri, Texas’ın El Paso şehrine karşı konumlanıyor ve burada işçiler, devasa çelik yapılar kurarak, büyük göçmen kamplarını inşa ediyor. Bu bölgede, 2016 yılında Papa François’ın düzenlediği ayin de gerçekleşmişti.

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GEÇİCİ BARINAKLAR VE “MEKSİKA KUCAKLIYOR” PROGRAMI

Meksika hükümeti, Trump’ın açıkladığı “kitlesel geri gönderme” politikasına karşı önlem almak amacıyla sınır boyunca toplam dokuz geçici barınak inşa etmeyi planlıyor. Bu barınaklar, ABD'den geri gönderilen Meksikalı göçmenleri ağırlayacak. Barınaklarda askerlerin yönetiminde alan mutfakları kurulacak ve göçmenlere kimlik belgeleri verilecek. "Meksika Kucaklıyor" adlı program, bu hazırlıkların merkezinde yer alıyor ve ülkedeki yönetim, Trump’ın geri gönderme operasyonlarının etkilerine karşı dayanıklı bir yapıyı tesis etmeyi amaçlıyor.

SINIRDAKİ DURUM GERGİN

Meksika'nın kuzeyindeki sınır bölgelerinde gerginlik yüksek. Orta ve Güney Amerika’dan gelen göçmenler, ABD sınırına ulaşmalarının ardından Meksika’da bir süre beklemek zorunda kalıyor. Trump yönetimi, göreve başlamasından hemen sonra göçmenler için daha önce ayarlanan sınır randevularını iptal etti. Ayrıca, yeni randevuların alınacağı uygulama (CBP One) da artık işlemiyor. Bu durum, göçmenler arasında büyük hayal kırıklığına neden oldu; bazıları, randevularının iptal edildiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldular.

"MEKSİKA KUCAKLIYOR" PROGRAMININ ARDINDA NE VAR?

Bu durum, Meksika hükümetinin göçmenlere yönelik yaklaşımını gözler önüne seriyor. Ülke, ABD'nin sert göçmen politikalarına karşı insani bir duruş sergileyerek, göçmenleri kabul etme yükümlülüğünü üstleniyor. Aynı zamanda, geçici barınaklar ve destek hizmetleri sağlanarak, ABD’nin geri gönderme kararlarının etkileri hafifletilmeye çalışılıyor.

TRUMP’IN SIKI TUTUMU

Donald Trump’ın geri gönderme kararları, yasal olmayan yollarla ABD'ye girmeyi deneyen veya sınırda yasal statüsü bulunmayan kişilere karşı sıkı bir tutum izlemeyi vaat ediyor. Bu politikalara hazırlıklı olmak için Meksika’nın sınır bölgelerinde çeşitli kamp yapılarının kurulması, ülkenin bu göçmen hareketine karşı ne denli hazırlıklı olduğunu gösteriyor.

MEKSİKA VE ABD SINIRINDA YENİ GERİLİMLER

Sınır boyunca yaşanan göçmen krizinin Meksika ile ABD arasında yeni gerilimlere yol açtığı açık. Yüzlerce, belki binlerce göçmen, yasal durumlarının belirsizliği nedeniyle sıkışıp kalmış durumda. Bu durum, Meksika'nın ülkedeki iç politikalarıyla da doğrudan bağlantılı. Trump’ın zorlayıcı tutumu, Meksika hükümetinin de yeni önlemler almak zorunda kalmasına yol açıyor.