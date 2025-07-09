ABD - Meksika sınırında kaçak silah alarmı

Meksika Savunma Bakanlığı ve Federal Başsavcılık tarafından Kongre’ye sunulan rapora göre, Kasım 2024 ile Mayıs 2025 arasında ABD’den Meksika’ya giren yasa dışı silahların yüzde 43’ü Teksas sınır geçişlerinden yapıldı. Bu dönemde 5 bin 869 ateşli silah, 31 bin 868 şarjör, 1 milyon 296 bin 761 mermi ve 289 el bombası ele geçirildi.

Raporda, ABD-Meksika sınırındaki 11 kritik kaçakçılık rotası belirlendi. Teksas bunların beşine ev sahipliği yaparak en yoğun trafiğin merkezi oldu. Laredo, Brownsville ve Reynosa gibi noktalardan çıkan hatlar, Monterrey, Puebla ve Tuxtla Gutiérrez gibi kentlere kadar uzanıyor.

Arizona ve California eyaletlerinden de Meksika’ya silah girişinin sürdüğü; San Diego’dan Acapulco’ya kadar olan güzergahların da aktif kullanıldığı belirtildi.

ABD-Meksika arasındaki bu silah trafiği, ülkedeki organize suç şiddetini besleyen en büyük kaynaklardan biri olarak görülüyor.