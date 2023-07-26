ABD ordusundan Rus savaş uçağı ateş açtı açıklaması

ABD ordusu, Suriye hava sahasında bir Rus savaş uçağının MQ-9 Reaper insansız hava aracını flare ile hedef aldığını duyurdu. Ordu yetkilisi, İHA'nın pervanesinde ciddi hasar oluştuğunu ifade etti.

ABD ordusundan Rus savaş uçağı ateş açtı açıklaması

ABD ordusu, bir Rus savaş uçağının MQ-9 Reaper insansız hava aracına (İHA) birkaç metre yaklaşarak flare (Kızılötesi Güdüm Kaçınma) atışıyla hasar verdiğini duyurdu.

ABD ordusundan üst düzey bir yetkili, Suriye hava sahasından meydana gelen olayda Rus savaş uçağının ABD’ye ait İHA’ya tehlikeli bir şekilde yaklaştığı ve sonrasında da düşürmek maksadıyla flare ateşlediği aktarıldı. Flare atışı nedeniyle İHA’nın pervanesinde ciddi hasar oluştuğu belirtti.

Yetkili, Rus uçağının davranışını İHA’yı düşürmek amacı taşıdığını dikkat çekti.

Salı günü gerçekleşen olay, Suriye hava sahasında ABD ile Rusya’yı son bir ayda karşı karşıya getiren ikinci olay olarak kayda geçti. Geçtiğimiz günlerde de Rusya’ya ait bir savaş uçağı, ABD ordusuna ait bir gözlem uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaşmış ve Pentagon, uçaktaki 4 personelin hayatının tehlikeye atıldığını ifade etmişti.

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Rus uçağının tehlikeli hareketiyle ilgili açıklama yapan ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alex Grynkewich, ‘’ Suriye’deki Rus güçlerine gereksiz ve sorumsuz davranışlarını sona erdirme çağrısında bulunuyoruz’’ dedi.

Grynkewich, İHA’yı kontrol eden personelin MQ-9’u güvenli bir şekilde üssüne geri getirdiğini de kaydetti.

ABD’li yetkililer, son 3 haftada Rus uçaklarının özellikle İHA’lara tehlikeli bir şekilde yaklaştıkları ve taciz ettiklerini belirterek, İHA’ların kaçınma manevraları yapmak zorunda kaldığını belirttiler.

ABD’nin Suriye’de 900’den fazla askeri personeli bulunuyor.

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