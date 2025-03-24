ABD özel sektöründe büyüme hız kazandı

ABD özel sektörü Mart ayında hızla büyüyerek ekonomik toparlanma sinyalleri verdi. S&P Global ABD Bileşik PMI endeksi 53.5'e yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Şubat ayında 51.6 seviyesinde olan endeks, Aralık 2024’ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti. Bu yükselişin büyük ölçüde hizmet sektöründen kaynaklandığı bildirildi. Hizmet sektörü PMI endeksi 51’den 54.3’e yükseldi. Ocak ve Şubat aylarında hava koşullarına bağlı olarak yaşanan iş kesintilerinin ardından toparlanma etkili oldu.

Öte yandan, imalat sektörü olumsuz bir seyir izledi. Ocak ayında tarifelerin sağladığı ivmenin etkisi azalırken, üretim PMI endeksi 52.7'den 49.8'e geriledi. İstihdamda ise yalnızca sınırlı bir artış yaşandı ve Şubat ayında görülen düşüş kısmen telafi edildi.

Fiyatlar tarafında, girdi maliyetlerindeki artış dikkat çekti. Özellikle üretim sektöründe, tarifelerin etkisiyle maliyetler son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ancak rekabetin yoğun olması, bu maliyetlerin nihai satış fiyatlarına tam olarak yansıtılmasını sınırladı.

Geleceğe yönelik beklentilerde ise temkinli bir hava hakimdi. İş dünyasının gelecek 12 aya dair beklentileri Ekim 2022'den bu yana en düşük ikinci seviyeye indi. Talep endişeleri ve Trump yönetiminin ekonomi politikaları, şirketlerin uzun vadeli büyüme konusundaki iyimserliğini azalttı.