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  • ABD teröristlere Fırat Nehri üzerinden Türkiye'ye sızma talimleri yaptırdı. Dalgıçlık eğitimi verdiler

ABD teröristlere Fırat Nehri üzerinden Türkiye'ye sızma talimleri yaptırdı. Dalgıçlık eğitimi verdiler

ABD daha önce helikopterle indirme tatbikatları yaptırdığı PKK’lı teröristlere bu kez dalgıçlık eğitimi verdi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 11:48
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ABD PKK'lı teröristlere dalgıçlık eğitimi verdi. Fırat Nehri üzerinden Türkiye'ye sızma talimleri yaptırdı

ABD teröristlere Fırat Nehri üzerinden Türkiye'ye sızma talimleri yaptırdı. Dalgıçlık eğitimi verdiler
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PKK, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde sabotajcı teröristlerini Türkiye’ye sızmak için tek kişilik paramotorlar kullanmaya başlamıştı. Alınan önlemlerle, paramotorlarla geçişleri sıfıra inen PKK bu defa da nehirler üzerinden Türkiye’ye sızmaya çalışıyor.

Teröristler, Münbiç’in Karakozak bölgesindeki eğitimde Fırat Nehri üzerinden Türkiye’ye sızma talimleri yaptı. Örgüte su altında hızla ilerlemeyi sağlayan Seabob’lar verildi.

FIRAT NEHRİ ÜZERİNDEN SIZMA

Yenişafak'ın haberine göre, Türkiye içindeki Akdeniz ve Amanoslar açılım gruplarını yeniden oluşturmak için harekete geçen PKK, Suriye’de ABD desteğinde eğittiği teröristlerini Türkiye’ye sızdırmak için Fırat nehrini kullanmaya başladı. PKK’nın Akdeniz ve Amanoslar açılım grubu için eğittiği teröristleri Suriye’nin Lazkiye kentinden Hatay’ın Samandağ ilçesine geçişini planladığı tespit edildi. PKK’nın bu geçiş için teröristlere Münbiç’in Karakozak bölgesinde dalgıçlık eğitimi verdiği belirlendi. PKK’nın teröristlere 15 gün süreyle tüp ve dalgıç kıyafetiyle eğitim verdiği, eğitim malzemelerinin içinde ise Avrupa ülkelerinden temin edilen su altında hızla ilerlemeyi sağlayan elektrikli cihaz olan SEABOB olduğu tespit edildi.

PKK’LI 80 TERÖRİST STAJ GÖNDERİLDİ

Avrupa ülkelerinden getirtilen jetskilerle de eğitilen PKK’lı teröristlerden 2 kişilik bir grubun, yakın zamanda SEABOB kullanarak Suriye’nin Lazkiye şehrindeki Kesap bölgesinden Hatay Yayladağı bölgesine geçmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu tespit edildi. Öte yandan ABD’li helikopter pilotlarının Deyrizor’da helikopter kullanım eğitimi verdiği PKK’lı 80 teröristin staja gönderildiği ortaya çıktı. Eğitim alan teröristlerin pratik kazanmaları için Suriye’nin Rumeylan ve Irak’ın Süleymaniye bölgelerine gönderildiği de belirlendi.

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genel kültür
19.12.2022 12:30
Afferin, peki anladınız mı?  
 
genel kültür
19.12.2022 12:17
Bak bunu hemen yayınladınız, doğrusu türkiyede muhalefeti bağıra bağıra destekleyeceğini en üst perdeden söyleyen abd başkanı değil mi, hadi yayınlamada göreyim.  
 
Vatandaş
19.12.2022 12:13
Müttefik bunlar öylemi! Türkiyenin en büyük düşmanı ABD! Buna çözüm basit sınır a yakın yere Fırat nehrinin daraldığı yere kesilemetecek geçilemez çelik filtre bide kamera sensörlü sualtını gören...  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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