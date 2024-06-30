ABD polis 13 yaşında bir çocuğu öldürdü

ABD basınında yer alan haberlere göre, Utica kentinde 28 Haziran akşamı, polis bir silahlı soygun olayıyla ilgili soruşturma yaparken, iki çocuğu durdurdu. Emniyet yetkilileri, bu 13 yaşındaki çocukların, bir gün önce aynı bölgede ve saatlerde yaşanan silahlı soygunun şüphelileriyle eşleştiğini belirtti.

Polis tarafından paylaşılan videoya göre, Nyah Mway adlı 13 yaşındaki çocuk, üst araması yapılacağı sırada polislerden kaçmaya başladı. Utica Emniyet Müdürü Mark Williams, basın toplantısında olayı değerlendirirken, Mway'ın polislerden kaçarken silah doğrulttuğunu ve polislerin çocuğu yakalamak için müdahale ettiğini açıkladı. Yaşanan bir boğuşma sırasında polis memuru silahını ateşledi ve Mway göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Mway, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede, çocuğun elindeki silahın sahte olduğu ve gerçek mermi ateşleyemediği ortaya çıktı.

Olayın ardından polis memuru Patrick Husnay, çocuğun elindeki silahı gerçek olarak değerlendirdiğini savundu. Ancak yapılan inceleme, silahın sahte olduğunu ortaya koydu.

Mway, Myanmar'dan Karen azınlığına mensup olarak ailesiyle birlikte ABD'ye göç etmişti.