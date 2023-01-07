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14 yaşındaki kızı öldüresiye dövdü. ABD'de yine polis şiddeti

ABD'nin Staten Island bölgesindeki bir ortaokulda çıkan kavgayı ayırmaya giden polislerden biri 14 yaşındaki kız çocuğuna peş peşe yumruklar atmaya başladı. Kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, polis memuru açığa alındı. 

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 10:41
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ABD polisi 14 yaşındaki kızı öldüresiye dövdü

14 yaşındaki kızı öldüresiye dövdü. ABD'de yine polis şiddeti
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Independent Türkçe'nin haberine göre, ABD'de polislerin siyah kız çocuğunu dövdüğü görüntüler tartışma yarattı.

New York'taki Staten Island bölgesinde yer alan Graniteville'de salı günü yaşanan olayda Nicholas Scalzo, 14 yaşındaki Kyonna Robinson'a defalarca yumruk attı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Scalzo'nun Robinson'ı art arda yumrukladığı, yanındaki polisin de çocuğun kaçmasını engellediği görülüyor. Etraftakilerin Robinson'ı polislerin elinden kurtarmaya çalıştığı ama görevlilerin kız çocuğuna saldırmaya devam ettiği de dikkat çekiyor.

New York Polis Teşkilatı'ndan (NYPD) yapılan açıklamada Scalzo'nun açığa alındığı, kimliği paylaşılmayan diğer polis hakkında da soruşturma başlatıldığı belirtildi. NYPD, Marhkam Ortaokulu civarında yaşanan olayda, polislerin farklı öğrenci grupları arasında çıkan bir kavgayı durdurmak için bölgeye gönderildiğini ifade etti.

Teşkilatın açıklamasında, polisin kavga eden kişilerden birini gözaltına aldığı sırada Robinson'ın görevlilere müdahale ettiği öne sürüldü. Buna göre Robinson'ın polisin elindeki kelepçeyi almaya çalıştığı ve daha sonra görevlinin kafasına vurduğu ifade edildi.

Robinson'ın daha sonra gözaltına alındığı, tedavi için hastaneye götürüldüğü ve ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

ABD'nin tanınmış tabloid gazetelerinden New York Post'a konuşan Robinson ise 12 yaşındaki kız kardeşinin kavgaya karıştığını, onu kurtarmak için harekete geçtiğini ama Scalzo'nun kendisini geri ittiğini söyledi.

Kız çocuğu, bunun üzerine polisin kafasına iki kez vurduğunu itiraf ederken, görevlinin tepkisinin aşırıya kaçtığını savundu.

Şehrin polis teşkilatına verdiği destekle tanınan New York Belediye Başkanı Eric Adams ise "Videoda gördüklerim hiç hoşuma gitmedi" diyerek, olayla ilgili detaylı inceleme yapılacağını belirtti.

 

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