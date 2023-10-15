ABD resmen duyurdu: İsrail için bir uçak gemisi daha gönderilecek

İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Bölgede gerilim her geçen dakika artarken ABD'den yeni bir hamle geldi.

Daha önce dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford'u, İsrail'e destek güç olarak gönderen ABD, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla duyurduğu "Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederse müdahale edeceğiz" çıkışının ardından ikinci bir uçak gemisini daha bölgeye gönderme kararı aldı.

Pentagon, USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığını duyurdu.

USS Dwight D. Eisenhower'da bir füze kruvazörü ve üç destroyer bulunuyor.