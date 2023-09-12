ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, Ukrayna'da Savunma Bakanlığı görevine gelen Rüstem Umerov'u tebrik ederek ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

KAYNAK: AA
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, Bakan Umerov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Umerov'u yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Austin, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini vurguladı.

ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı güvenlik yardımını istişare eden taraflar, Ukrayna'nın savaş alanındaki acil ihtiyaçları konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Austin ve Umerov'un temaslarının süreceği aktarıldı.

KIRIM TATAR TÜRKÜ UMEROV, UKRAYNA SAVUNMA BAKANI OLDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 3 Eylül'de, Kırım Tatar Türkü Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldığını açıklamıştı.

Umerov'un adaylığı Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada) tarafından 6 Eylül'de onaylanmıştı.

Böylece 1982 doğumlu Umerov, Ukrayna tarihinde bakanlık görevini üstlenen ilk Kırım Tatar Türkü oldu.

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