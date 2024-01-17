ABD Savunma Bakanı Austin’in ses kaydı ortaya çıktı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in 22 Aralık’taki prostat kanseri ameliyatı olmasından sonra 1 Ocak’ta idrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılmadan önce 911 ile yapılan görüşmenin ses kaydı yayınlandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Bakan Austin için ambulans çağıran ve adı açıklanmayan şahıs aramada, “Ambulans ışıksız ve sirensiz bir şekilde gelebilir mi? Göze batmak istemiyoruz" dedi.

Austin’in göğüs ağrısının olmadığını fakat bayılacak gibi hissettiğini ifade eden şahıs ayrıca, ambulansın Austin’i aldıktan sonra Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne gitmesinin mümkün olup olmadığını sordu. Telefondaki görevli ise arayan kişiden bu isteğini ambulans personeline söylemesi gerektiğini ifade etti.

AUSTİN’İN HASTANEYE KALDIRILMASI BEYAZ SARAY’DAN GİZLENDİ

ABD'de Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırıldığının ve hastanede kaldığını günler sonra açıklanması tepkilere neden olmuştu. İlk olarak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu aktarılmıştı. Austin’in hastaneye kaldırıldığı bilgisinin ise Beyaz Saray’dan günlerce gizlendiği ortaya çıkmıştı. ABD medyasına konuşan bir yetkili, Austin’in hastanede olduğu bilgisinin Beyaz Saray’la 4 Ocak Perşembe sabahına kadar paylaşılmadığını söylemişti. Austin ise yaptığı yazılı açıklamada, “iletişim eksikliğinin” sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirterek, “Bu benim sağlığıma ilişkin tıbbi prosedürdü ve açıklama kararlarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum” ifadelerini kullanmıştı.