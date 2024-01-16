ABD seçimlerinde bir aday yarıştan çekildiğini duyurdu

ABD’de yaklaşan seçimler öncesi Cumhuriyetçi başkan adaylığına başvuranların sayısı daralıyor.

Eski biyoteknoloji girişimcisi Vivek Ramaswamy, Iowa'daki ön seçimlerdeki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından Salı gecesi kampanyasının sona erdiğini duyurdu.

38 yaşındaki başkan adayı, destekçilerine bunun yerine eski Başkan Donald Trump'a oy vermelerini tavsiye etti. Ramaswamy, tahminlerin açıklanmasının ardından destekçilerine yaptığı açıklamada, Trump'ın artık Beyaz Saray yarışında "tam desteğe" sahip olduğunu söyledi.

Ramaswamy, Iowa'da yapılan ön seçimlerin ilk turunda, kısmi sonuçlar sayıldıktan sonra tahmini olarak yalnızca yüzde 7,7 oy aldı. İlk tahminlere göre dördüncü sırada yer aldı.

Önseçimlerde Cumhuriyetçiler Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde kimi aday yapacaklarına karar veriyor. Bir sonraki ön seçim 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde yapılacak.