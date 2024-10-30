ABD seçimlerinde Harris ufak bir farkla öne geçti

Son yapılan CNN anketlerine göre, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski Başkan Donald Trump'a karşı "mavi duvar" olarak adlandırılan üç eyalette dar bir avantaj sürdürüyor. Michigan'da Harris, muhtemel seçmenler arasında %48'e %43'lük bir oranla Trump'ın önünde. Wisconsin'de ise Harris'in destek oranı %51 iken Trump'ınki %45. Ancak Pennsylvania'da her iki adayın destek oranı %48 ile eşit durumda. Bu üç eyalet, Trump'ın 2016 seçimlerinde kazandığı, ancak Joe Biden'ın 2020'de kazandığı kritik bölgeler arasında yer alıyor.

CNN'in belirlediği yedi eyalet arasında, Michigan ve Wisconsin, seçmenlerin oy pusulalarında Robert F. Kennedy, Jr.'ın ismini içeren tek eyaletler. Kennedy, Michigan'da %3, Wisconsin'de ise %1 destek alıyor. Üçüncü parti ve bağımsız adaylara verilen destek Michigan'da en yüksekte, burada muhtemel seçmenlerin %6'sı Harris ya da Trump dışında bir adayı destekliyor.

En yüksek motivasyona sahip muhtemel seçmenler arasında bağımsız ve üçüncü parti adaylara verilen destek daha düşük. Michigan'daki çok motive olmuş seçmenler arasında Harris %51, Trump ise %45 destek alıyor. Wisconsin'de bu oran %52'ye %47, Pennsylvania'da ise %50'ye %47 şeklinde. Anketlerin sonuçları, yaz aylarında yapılan önceki ankete oldukça benzer.

Üç eyalette, mavi duvar eyaletleri seçmenlerinin büyük çoğunluğu tercihlerine sadık kalmış durumda. Pennsylvania'da %8, Michigan'da %7, Wisconsin'da ise %6'lık bir oran, henüz bir tercih yapmadıklarını veya seçim gününden önce fikirlerini değiştirebileceklerini belirtiyor.

Harris, hem Michigan hem de Wisconsin'de ekonomi konusundaki güven açısından Trump'a çok yakın bir durumda, ancak demokrasi konusundaki güven endeksinde daha ileri bir avantajla öne çıkıyor. Ekonomi konusundaki güven açığı, Michigan'da 4 puan, Wisconsin'da ise 3 puanla sınırlıyken, Pennsylvania'da 8 puanla Trump'ın gerisinde kalıyor. Harris, Michigan ve Wisconsin'de, Trump'a göre daha dürüst ve güvenilir olarak algılanıyor.

Michigan ve Wisconsin'deki muhtemel seçmenler, Harris'in kendi çıkarlarının ötesinde ülkenin menfaatlerini düşündüğünü ifade ediyor. Pennsylvania'da ise bu konuda seçmenler arasında daha dengeli bir görüş var. Harris’in Michigan'da siyah seçmenler arasında %83'lük bir destek alması, Pennsylvania'daki %76 oranından daha yüksek.

Üç eyaletteki seçmenler, Harris'in liderlik niteliklerinin sorunlardan daha önemli olduğunu düşünüyor. Her eyalette destekçilerinin yaklaşık %40'ı, Trump'a karşı oy kullandıklarını ifade ediyor. Ayrıca, Michigan ve Wisconsin'deki beyaz seçmenler arasında Trump ile Harris arasında daha dengeli bir oy dağılımı görülüyor.

Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin'deki seçmenlerin büyük bir kısmı, oyların doğru bir şekilde sayılacağına dair güvenlerini ifade ediyor. Anket sonuçları, bu eyaletlerde Harris'in daha güçlü bir destek bulduğunu gösteriyor.