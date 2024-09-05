ABD, seçimlerinde Putin parmağı. 32 Rus sitesi deşifre oldu

Yetkililer, Adalet Bakanlığı'nın iki kişiye karşı dava açtığını ve Rus hükümeti tarafından yönetildiği iddia edilen "kötü niyetli etki kampanyasında" kullanılan iki düzineden fazla internet sitesine el koyduğunu açıkladı.

ABD basınında çıkan haberlere göre Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları da Rusya'ya karşı bir dizi benzer operasyon için düğmeye bastı.

Başsavcı Merrick Garland, FBI Direktörü Chris Wray ve Adalet Bakanlığı üst düzey yetkililerinin de yer aldığı Seçim Tehditleri Görev Gücü'nün toplantısının başında söz konusu çalışmaları duyurdu.

New York'taki federal bölge mahkemesindeki savcılar devlet kontrolündeki medya kuruluşu RT'nin Rusya merkezli iki çalışanı hakkında, kara para aklama ve Federal Ajan Kayıt Yasası'nı ihlal etme komplosu kurmak suçlamasıyla bir iddianame hazırladı.

Başsavcı ayrıca RT ve iki çalışanın, Tennessee merkezli bir şirketi Rus hükümetine uygun bilgileri yayınlaması ve yayması için finanse etmek ve yönlendirmek amacıyla 10 milyon dolarlık bir plan uyguladığını belirtti. Garland'a göre söz konusu içerik, Rusya'nın ABD'deki bölünmeleri ve Ukrayna karşıtı içerikleri yayma hedefiyle örtüşen provakatif amaçlı operasyonlardan sadece biri.

CBS News'in haberine göre Pensilvanya Federal Bölge Mahkemesi'ndeki 71 sayfalık yeminli ifadeye göre yasaklanan 32 internet sitesi, Rus hükümeti ve hükümet destekli aktörler tarafından ABD kara para aklama ve cezai marka yasalarını ihlal ederek "Doppelganger" adı verilen "kötü niyetli etki kampanyalarına katılmak için" kullanıldı.

Doppelgänger: Seçmen kandırmanın yeni yolu

Yetkililer Rus şirketlerinin, bazıları meşru haber kuruluşlarını ve benzersiz medya markalarını taklit eden alan adlarını, Rus hükümet propagandasını gizlice yaymak için kullandığını ve bunu en azından 2022'den beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetiminin talimatıyla yaptığını söyledi.

Operasyonlar başka bir kuruluşun alan adını taklit etmeyi ve ziyaretçileri meşru web sitesini ziyaret ettiklerine inandırmayı amaçlayan "siber çömelme" tabir edilen, alan adlarını kullanmayı içeriyor.

Başsavcı Garland, söz konusu sitelerin Washington Post veya Fox News gibi büyük ABD merkezli haber kuruluşları gibi görünmek üzere tasarlandığını, aynı düzen ve tasarımı kullandıklarını, ancak Kremlin tarafından yaratılan Rus propagandasını yayan sahte siteler olduklarını söyledi.

Adalet Bakanlığı, Doppelganger'ı dünya çapında "etkileyiciler", ücretli sosyal medya reklamları ve ABD vatandaşıymış gibi görünen sahte sosyal medya profilleri kullanarak izleyicileri etki alanlarına çekmekle suçladı.

Mahkeme tarafından kamuoyuyla paylaşılan belgelerde Ruysa tarafından planlan sosyal medya operasyonları "Gerilla Medya Kampanyası" ve "ABD Sosyal Medya Etkileyicileri Ağı Projesi" olarak geçiyor.