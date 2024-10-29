ABD seçimlerinde son düzlük! Biden oyunu kullandı

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimine sayılı günler kala Başkan Joe Biden, Delaware eyaletinde erken oy kullanarak, oyunu Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e attı.

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimine sayılı günler kaldı. Başkan Joe Biden, Delaware eyaletinde erken oy kullandı. Wilmington'daki oy verme merkezinde yaklaşık 37 dakika boyunca sırada bekleyen Biden, oyunu Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e attı. Oy verme sırasında bir görevli, "Joseph Biden, şimdi oy kullanıyor" anonsunu yaptı. Biden, oyunu kullandıktan sonra çevresini saran gazetecilere, "Bu çok güzel bir his" diyerek seçim sürecinin önemine vurgu yaptı. Ardından merkezde ilk kez oy kullanan seçmenlerle dışarıda buluşan Biden, genç seçmenlerle birlikte fotoğraf çektirdi ve Demokratların seçim katılımını artırmaya yönelik çalışmalara dikkat çekti.

YARIŞTAN ÇEKİLMİŞTİ

Başkan Biden, geçtiğimiz temmuz ayına kadar başkanlık yarışında yer almış, ancak eski Başkan Donald Trump'a karşı beklentilerin altında kaldığı canlı yayın tartışması sonrası Demokrat Parti'den gelen yoğun baskı üzerine adaylıktan çekilerek, Harris'in kampanyasına destek verme kararı almıştı. Biden, adaylıktan çekilmesine rağmen Harris ile bazı seçim kampanyalarında yer aldı. Ancak seçim günü yaklaştıkça Biden'ın sahadaki aktif rolü azaldı ve ikilinin önümüzdeki hafta birlikte bir etkinlik düzenleme planlarının olmadığı açıklandı. Biden, Harris'in adaylığını destekleyen demeçler vermeye devam ederken, Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Harris ise seçim kampanyası sürecinde eski Başkan Barack Obama ile bir araya gelerek, geniş bir seçmen kitlesine ulaşmak amacıyla ortak etkinlikler gerçekleştirdi.

HARİS OYUNU KULLANMADI

Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris ise henüz oyunu kullanmadı. Harris, geçtiğimiz cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, oy vermenin "önümüzdeki birkaç gün için öncelik listesinde" olduğunu belirtti.

Öte yandan, Harris'in başkan yardımcısı adayı ve Minnesota Valisi Tim Walz geçen hafta St. Paul'de ailesiyle birlikte oyunu kullandı.