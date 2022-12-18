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Silahını getirene 500 dolar kampanyası.İlk 25 kişiye de tablet hediye

ABD'nin New York eyaletinde, silahsızlanmayı özendirmek amacıyla silahını yetkililere teslim edenlere 500 dolara kadar ödeme yapıldı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 12:18
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ABD silahını getirene 500 dolar veriyor. Kampanyada ilk 25 kişiye de tablet hediye

Silahını getirene 500 dolar kampanyası.İlk 25 kişiye de tablet hediye
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Elde edilen bilgilere göre, ABD'nin New York eyaletinde dikkat çeken bir kampanya başladı. Brooklyn Bölge Savcısı Eric Gonzales ve New York Polis Teşkilatının (NYPD) desteklediği kampanyada, ateşli silahını teslim eden herkese, silahın türüne göre 50 ila 500 dolar ödeniyor.

HERKESİ PARA KAZANMAYA DAVET EDİYORUM

Gonzales, kampanyaya ilişkin "Sokaklardan silahları toplamak ortak bir sorumluluktur ve silahları geri alma etkinliği, mahallelerimizdeki silahlı şiddeti azaltmaya yönelik kapsamlı stratejinin bir parçasıdır." açıklamasında bulundu.

Kampanyanın başarıya ulaşmasını umduğunu belirten Gonzales, "Evinde ateşli silah bulunduran herkesi bu fırsattan yararlanmaya ve önemli miktarda para kazanmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

NYPD Komiseri Keechant Sewell ise "Şehrimizde silahlı şiddeti azaltmanın en etkili yolu, sokaklarımızdaki silah sayısını azaltmaktır." dedi.

İLK 25 KİŞİYE TABLET

Silahını getiren herkese, kimlik ve soru sorulmaksızın 50, 150 ve 500 dolarlık hediye kartları takdim edildi.

Silahını teslim eden ilk 25 kişiye, ilanda belirtildiği gibi iPad tablet bilgisayar hediye edildi.

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