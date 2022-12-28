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ABD uyardı: Telefonlardan kaldırın

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ve personellerine "TikTok'u kaldırın" talimatı verildi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 11:42
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ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ve personellerine TikTok'u kaldırın talimatı

ABD uyardı: Telefonlardan kaldırın
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ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ve personellerine Çinli ByteDance şirketine ait TikTok adlı sosyal paylaşım sitesini kaldırmaları talimatı verdi.

ABC News tarafından yayınlanan mektupta; Temsilciler Meclisi İdari Direktörü Ofisi'nde "Tüm üyelere ve personele duyuru: Meclis İdari Komitesi, İdari Direktörün Siber Güvenlik Ofisine, sosyal medya hizmeti TikTok'u Meclis'in kontrolü altındaki tüm cihazlardan kaldırmaya başlaması için yetki verdi" denildi.

Personellerin de TikTok mobil uygulamasını cihazına indirmesinin "yasak" olduğu, halihazırda yüklü olan uygulamaların "derhal" kaldırılması gerektiği söylendi.

SENATO KULLANIMINI YASAKLAMIŞTI

Daha önce ABD Senatosu, TikTok'un federal hükümetin elektronik cihazlarına yüklenmesini yasaklayan bir tasarıyı onaylamıştı. 

TikTok'u kullanmak Georgia, Texas, Alabama, Kuzey Dakota ve Güney Dakota eyaletlerindeki devlet memurları için de yasaklandı. 
Devlet memurlarının uygulamayı kullanmasını yasaklayan bir hüküm ABD'nin 2023 bütçe taslağına dahil edildi.

 

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