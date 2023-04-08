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ABD TRT’nin basın kartlarını iptal etti. Büyük skandal

ABD’nin TRT World kanalı muhabirlerinin basın kartlarını iptal ettiği öğrenildi. Kararın gerekçesi olarak TRT World kanalının ABD'de basın değil lobi şirketi olarak değerlendirdiği ve bu nedenle basın kartlarını iptal ettiği belirtildi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 13:06
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ABD TRT’nin basın kartlarını iptal etti

ABD TRT’nin basın kartlarını iptal etti. Büyük skandal
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TELE1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, Namık Koçak’ın sunduğu Gazeteciler Masası programında TRT World'ün ABD'deki faaliyetlerine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı.

AKP’nin vakıflar üzerinden ABD’ye aktardığı paralara değinen Yılmaz Polat, ABD’nin TRT’nin İngilizce yayın yapan TRT World isimli kanalının medya değil lobi şirketi olarak değerlendirildiğini ve TRT mensuplarının basın kartlarını iptal ettiğini söyledi.

Polat konuya ilişkin şöyle konuştu:

“TRT burada bir şirket kurdu. TRT World adı altında şirket kurdu. Bu da Amerikan yasalarına göre ki Amerika Adalet Bakanlığı bunun bir lobi şirketi statüsünde olduğunu yani bir basın kuruluşu değil lobi şirketi. Bunun paraları da artık bildiriliyor. Bunun ötesinde TRT muhabirlerinin de burada basın kartlarını iptal etti. Yani bizim Amerikan Kongresi’ne ya da başka bir Amerikan haber izlemek için resmi kurumuna haber izlemek için yabancı basın için verilen basın kartları TRT mensupları için yok.”

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