ABD Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürmüştü. Selçuk Bayraktar'dan ilk tepki

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı beş kelimelik paylaşımda, ""Kuş ölür, sen uçuşu hatırla..." ifadelerini kullandı.

ABD: Meşru müdafaa için düşürdük

Olay, Perşembe gecesi Suriye’nin kuzeybatısındaki Haseke civarında meydana geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) ABD F-16’sı tarafından meşru müdafaa amacıyla düşürüldüğünü açıkladı. Pentagon, ABD kuvvetlerine yarım kilometreden daha yakın olan SİHA’nın potansiyel bir tehdit olduğunu değerlendirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı: Operasyonu etkilemedi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise olayla ilgili yaptığı açıklamada ABD’ye değinmedi. Bakanlık, “Söz konusu hadise, PKK/YPG’ye karşı devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir” dedi. Bakanlık, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını kabul eden ABD ile yakın koordinasyonun önemini vurguladı.

“SİHA’mız düşürülüyor, başka ülkeden duyuyoruz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin F-16 savaş uçağı ile dün Suriye’de Türk SİHA’sını düşürmesi sonrası iktidara sert çıktı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Helikopterimiz düşürülür, başka ülkeden duyarız. Gemimiz basılır, başka ülkeden duyarız. Şimdi de SİHA'mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz. ABD “meşru müdafaa” diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise “farklı teknik değerlendirmeler” diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor. Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız? Dış politikamızı “ABD ne der, Rusya ne der, İtalya ne der” diye mi şekillendireceğiz?”