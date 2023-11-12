ABD uçağı Akdeniz’de düştü. 5 asker öldü

ABD'ye ait bir askeri uçak Doğu Akdeniz'de düştü. Yakıt ikmali yaptığı sırada düştüğü tespit edilen uçaktaki 5 ABD askeri yaşamını yitirdi.

ABD uçağı Akdeniz’de düştü. 5 asker öldü

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) 10 Kasım'da askeri eğitim kapsamında havada rutin yakıt ikmali esnasında Akdeniz'e düşen ABD askeri uçağındaki 5 personelin öldüğünü duyurdu.

ASKERİ EĞİTİM KAPSAMINDA DÜŞTÜ

EUCOM açıklamasında, "Bir ABD askeri uçağı, askeri eğitim kapsamında rutin bir havada yakıt ikmali görevi sırasında kırıma uğrayarak Akdeniz'e düştü. Uçaktaki 5 askeri personelin tamamı öldü." ifadesine yer verildi.

Olayın hemen ardından yakındaki ABD askeri uçak ve gemilerinin dahil olmasıyla arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

abdyakitucagi.jpg"DÜŞMANCE EYLEM EMARESİ BULUNMUYOR"

EUCOM'dan dün yapılan açıklamada, askeri uçağın düştüğü bilgisi verilerek, "Bu eğitim olayının sebebi araştırılıyor. Fakat uçak sortilerinin tamamen eğitimle alakalı olduğunu ve herhangi bir düşmanca eylem emaresi bulunmadığını kesinlikle söyleyebiliriz." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış ve bölgede tatbikatlara başlamıştı.

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