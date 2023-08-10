ABD, Ukrayna'ya yardıma devam ediyor. 200 milyon dolar gönderecek

ABD'li yetkililere göre, Pentagon, Ukrayna'ya Kiev'in karşı saldırısını sürdürmesine yardımcı olmak için 200 milyon dolarlık silah ve mühimmat sağlayacak.

Bu son paketin, Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve Patriot hava savunma sistemi için füzeler, obüs ve tanklar için mühimmat, Javelin roketleri, mayın temizleme ekipmanı, 12 milyon mermi, hafif silah mühimmatı ve yıkım mühimmatı içereceği belirtildi.

Yetkililer, yardım henüz kamuoyuna duyurulmadığı için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştu.

Yardımın, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı fonun neredeyse tamamının tükendiği dönemde geldiği ve Biden yönetiminin bu desteği sürdürmek için Kongre'den yeni bir ek yardım paketi talep etmesi bekleniyor.