ABD Ulusal Güvenlik Ajansı uyardı: Telefonunuzu hemen yeniden başlatın

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı bu defa milyonları ilgilendiren çok ciddi bir güvenlik uyarısında bulundu. NSA (ABD ulusal güvenlik ajansı) tarafından yapılan açıklamada cep telefonlarının haftada bir defa yeniden başlatılması gerektiği, bu sayede 'zero click' adı verilen çok ciddi saldırılara karşı korunabileceğini açıkladı. Bu saldırlar öyle ki cep telefonlarınızda hiçbir şey yapmasa bile bütün verilerinizi toplayabiliyor.

Bununla beraber Bluetooth’u kullanmadığınız zaman kapatılması gerektiği belirtildi. Ayrıca işletim sistemi ve uygulama güncellemelerinin gecikmeden yapılması gerektiği de aktarıldı.

Tüm bunlara ek olarak konum servislerinin de sadece gerektiği zamanlarda açık tutmak gerektiği, aksi durumda cihazın izlenmesinin de kolay olduğu kaydedildi.

NSA’nın bu konu hakkında yaptığı son uyarıda ise kamuya açık alanlarda Wifi ve şarj istasyonlarından uzak durulması gerektiği aktarıldı.

Yapılan açıklamalar ilk aşamada kullanıcılara zor veya zahmetli gelebilir fakat telefonlarınızın ve verilerinizin korunması için elzem durumda.