ABD ve İsrail savunma bakanları görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Blinken'ın bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldığı ve ABD'nin İsrail'e olan desteğini yinelediği belirtildi. Blinken, Gazze'de acil bir ateşkes sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekerken, İsrail ile Lübnan arasında diplomatik bir çözüm bulunmasının önemini vurguladı.

Bu açıklama, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik hava saldırısının ardından, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla artan gerilimin ardından yapıldı. İran ve Lübnan Hizbullahı, Heniyye'ye yönelik suikastı İsrail'in gerçekleştirdiğini iddia ederek Tel Aviv'e misilleme tehdidinde bulunmuştu.