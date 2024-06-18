ABD ve Türkiye üç Özbek vatandaşına yaptırım uyguladı

ABD hükümeti, IŞİD'le bağlantılı bir kaçakçılık ağının üyesi olan üç Özbek vatandaşına yaptırım uyguladığını açıkladı. Açıklamada, Muhammadyusuf Alisher Ogli Mirzoev'in 2023 ortalarında IŞİD bağlantılı bir askeri eğitim kampı kurma çabalarına katılan bir Özbek vatandaşı olduğu belirtildi.

Mirzoev'e Türkiye'nin de yaptırım uyguladığı belirtiliyor. ABD'li yetkililer, Özbek vatandaşı olduğunu belirttikleri Muhammed İbrohimjon Niyazov'un IŞİD bağlantılı kaçakçılık ağının destekçisi olduğunu açıkladılar.

ABD'ye göre Niyazov, Türkiye'deki IŞİD üyelerine idari ve lojistik destek sağlıyordu.

Açıklamada, bu kişilerin ABD'de sahip olduğu veya bir ABD vatandaşının elinde veya kontrolünde olan tüm mülk ve varlıklarına el konulduğu belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk yetkililerin Khamirzaev ve bu şebekenin üyelerine karşı "iç tedbirler" aldığının altını çizdi.