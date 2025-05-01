ABD ve Ukrayna arasında Değerli Madenler Anlaşması imzalandı

ABD hükümetinden yapılan açıklamada, Ukrayna ile Değerli Madenler Anlaşması'nın imzalandığı bildirildi. Anlaşmayı "tarihi" olarak niteleyen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Bu anlaşma Rusya'ya Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna'yı merkeze alan bir barış sürecine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir" açıklamasında bulundu.

ABD ile Ukrayna arasında uzun zamandır imzalanması beklenen Değerli Madenler Anlaşması'nda sona gelindi. ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Ukrayna’nın değerli madenlerine erişimini öngören ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu’nun kurulmasına yönelik anlaşmanın ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko tarafından Washington’da imzalandığı bildirildi. Anlaşmanın iki ülkeye de fayda sağlayacağı vurgulanan açıklamada, "Rusya'nın işgalinden bu yana ABD halkının Ukrayna'nın savunmasına sağladığı önemli mali desteğin tanınması amacıyla kurulan bu ekonomik ortaklık, iki ülkenin işbirliği içinde çalışmasını ve birlikte yatırım yapmasını mümkün kılarak, ortak varlıklarımızın, yeteneklerimizin ve kapasitemizin Ukrayna’nın ekonomik toparlanmasını hızlandırmasını sağlayacak" denildi.

"ABD SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİNE YARDIMCI OLMAYA KARARLI"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, anlaşmanın imzalanmasına yönelik çabalarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederek, "Başkan Trump'ın kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik yorulmak bilmeyen çabaları sayesinde, ABD ile Ukrayna arasında ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu'nu kuran tarihi ekonomik ortaklık anlaşmasının imzalandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" açıklamasında bulundu. "Başkan'ın da söylediği gibi, ABD bu acımasız ve anlamsız savaşın sona erdirilmesine yardımcı olmaya kararlıdır" diyen Bessent, "Bu anlaşma Rusya'ya, Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna'yı merkeze alan bir barış sürecine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir. Başkan Trump, Amerikan halkı ile Ukrayna halkı arasındaki bu ortaklığı, her iki tarafın da Ukrayna'da kalıcı barış ve refaha olan bağlılığını göstermek için tasarlamıştır" ifadelerini kullandı. Bessent, "Açıkça ifade etmek gerekirse, Rusya’nın savaş makinesini finanse eden ya da ona tedarik sağlayan hiçbir devlet ya da kişinin Ukrayna'nın yeniden inşasından faydalanmasına izin verilmeyecektir" dedi.

"KÜRESEL YATIRIMLARI ÇEKECEĞİZ"

Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko da, Ukrayna hükümeti adına ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu’nun kurulmasına yönelik anlaşmayı imzaladığını duyurarak, "Ülkemize küresel yatırımları çekecek fonu ABD ile birlikte kuruyoruz" açıklamasında bulundu. İmzalanan anlaşmanın iki ülkenin de çıkarına olduğunu belirten Svyrydenko, "Anlaşma için çalışan ve onu daha anlamlı hale getiren herkese minnettarım. Bu anlaşma Ukrayna ve ABD’nin başarısını garanti altına alabilecek nitelikte" dedi.

ABD ve Ukrayna, Ukrayna'daki maden kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin ilk adım olarak 18 Nisan'da yayınlanan bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Memorandumda, tarafların 26 Nisan'a kadar görüşmeleri tamamlamayı ve anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede imzalamayı hedefledikleri belirtilmişti. Ukrayna hükümet kaynaklarından yapılan çok sayıda açıklamada süreçte sona yaklaşıldığı belirtilerek Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko'nun anlaşmayı imzalamak üzere ABD'ye geldiği aktarılmıştı.