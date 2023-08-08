ABD: Wagner Nijer'deki istikrarsızlıktan faydalanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus güvenlik şirketi Wagner'in, Nijer'deki istikrarsızlıktan faydalandığını ifade etti.

KAYNAK: AA
ABD: Wagner Nijer'deki istikrarsızlıktan faydalanıyor

Nijer'deki darbeye Rusya ya da Wagner'in önayak olduğunu düşünmediklerini söyleyen Blinken, Wagner'in Sahel'in bazı kesimlerinde "kendini göstermesinden" endişe duyduklarını belirtti. Blinken, "Bence Nijer'de yaşananlar Rusya ya da Wagner tarafından başlatılmadı ama onlar bundan faydalanmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Blinken, Wagner'in gittiği her yerde "ölümü ve yıkımı beraberinde getirdiğini" savunarak, bulundukları yerlerde güvensizliğin arttığını dile getirdi.

ABD'de temmuz sonundan beri vekaleten Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten ve aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı olan Victoria Nuland, dün Nijer'i ziyaret ederek bazı cunta yetkilileriyle görüşmüştü.

Nuland, temaslarda Rus güvenlik şirketi "Wagner tehdidini" de gündeme getirdiğini belirterek görüşmelerde askeri yetkililerin, Wagner'in kendi egemenliklerine yönelik oluşturabileceği riskleri "çok iyi anladıklarını" hissettiğini söylemişti.

ABD NİJER'DEKİ CUNTAYA "DARBE" DEMEDİ

ABD, Nijer'deki gelişmeleri henüz "darbe" şeklinde nitelemiyor. Darbe nitelemesi yapılırsa yasal olarak ABD'nin Nijer hükümetine yaptığı yardımları kesmesi gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Blinken, 4 Ağustos'ta Nijer'e yapılan bir dizi yardımın durdurulduğunu açıklamıştı. ABD'li yetkililer Nijer'de diplomasi kapısının daralsa da hala açık olduğunu belirterek, anayasal düzene dönülmesi çağrısında bulunmaya devam ediyor.

NİJER'DE ASKER YÖNETİMİ ELE ALDI

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükumetinin başına geçmişti.

İlgili Haberler
Nijer'de cunta yeni başbakan atadı
Nijer'de cunta yeni başbakan atadı
ABD'den Nijer'e üst düzey ziyaret
ABD'den Nijer'e üst düzey ziyaret
Nijer'e verilen süre doldu. ECOWAS yeniden toplanıyor
Nijer'e verilen süre doldu. ECOWAS yeniden toplanıyor
Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu Güncel
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu
48 kişiye mezar olan binanın projede 6 kat gösterilip 12 kat inşa edildiği ortaya çıktı Güncel
48 kişiye mezar olan binanın projede 6 kat gösterilip 12 kat inşa edildiği ortaya çıktı
İran: ABD ile ön şartsız tutuklu takasına hazırız Dünya
İran: ABD ile ön şartsız tutuklu takasına hazırız
Ankaragücü'ne Jamaikalı kanat Spor
Ankaragücü'ne Jamaikalı kanat
Fransa'da 5 polis gözaltına alındı Dünya
Fransa'da 5 polis gözaltına alındı
Ankaragücü'nden flaş transfer Spor
Ankaragücü'nden flaş transfer
Kendini hoca sanan kişi, cemaatin başına geçip garip sesler çıkardı Güncel
Kendini hoca sanan kişi, cemaatin başına geçip garip sesler çıkardı