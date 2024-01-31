ABD yargısından Elon Musk'a şok maaş kararı

Kaynak: AA
ABD yargısından Elon Musk'a şok maaş kararı
ABD yargısı Elon Musk'a ödenen maaşın adil olmadığına karar vererek maaşın iptal olabilmesinin önünü açtı.

Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, şirketin hissedarı olan Richard Tornetta'nın açtığı davada görüşünü belirtti. Görüşünde, Musk'un yaklaşık olarak 56 milyar dolarlık maaş paketinin "akılalmaz bir tutar" olduğunu ve Tesla'nın yönetim kurulu tarafından eşit olmayan bir şekilde belirlendiğini söyleyen McCormick, davacının da iptal hakkı bulunduğunu belirtti.

McCormick, davacı yararına karar verildiğini, tarafların bu kararın geçerli olması için bir tür nihai kural üzerinde görüşebileceğini ve bu konuyu yargılama düzeyinde sonuçlandırmak için tüm konuları ele alan ortak bir mektup yazacağını aktardı.

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Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Musk, "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın" şeklinde konuştu.

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