ABD Yüksek Mahkemesi Donald Trump'ın başkanlık dokunulmazlığı itirazını dinleyecek

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump’ın görev süresince yaptığı eylemler sebebiyle cezai kovuşturmaya uğrayıp uğramayacağını değerlendirecek. Çarşamba günkü emir, Adalet Bakanlığı'nın Trump'ı 2020 seçim sonuçlarını bozmaya çalışmakla suçladığı ceza davasının duruşmasını daha da geciktirecek. Bu aynı zamanda, üç üyesi eski cumhurbaşkanı tarafından atanan yüksek mahkemeye, yaklaşan seçimler ve daha geniş anlamda başkanlık için önemli sonuçlar doğurabilecek bir sorun hakkında dönüm noktası niteliğinde bir karar verme şansı verecek.

Yüksek Mahkeme, konuyla ilgili sözlü tartışmaları 22 Nisan haftası için yaptı ve davada genellikle Haziran ayı sonunda sona eren görev süresinin sonunda bir karar çıkması bekleniyor. Daha önce, Trump'a karşı federal ceza davalarını denetleyen Adalet Bakanlığı özel müşaviri Jack Smith'in, bir ara temyiz mahkemesi olan Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi'nin atlanması ve geçen yıl başkanlık dokunulmazlığı meselesinin derhal görüşülmesi yönündeki talebini reddetmişti.

Bu ayın başlarında mahkeme, Trump'ın başkanlık dokunulmazlığını Adalet Bakanlığı iddianamesine karşı bir kalkan olarak kullanmasını yasaklayan bir kararı oybirliğiyle verdi. Trump'ın avukatları daha sonra Yüksek Mahkeme'den, karara itiraz ederken temyiz mahkemesi kararını beklemeye almasını talep etti. "Başkanların resmi eylemleri nedeniyle cezai kovuşturmaya karşı mutlak dokunulmazlığa sahip olduğu iddiasının, temyizde dikkatle değerlendirilmesi gereken yeni, karmaşık ve önemli bir soru ortaya koyduğunu" savundular. Çarşamba günü Yüksek Mahkeme, temyiz mahkemesinin kararının sorun çözülene kadar beklemede kalacağını söyledi.

Trump'ın, Joe Biden ile karşılaşmasının muhtemel olduğu Kasım ayındaki seçimler öncesinde davada yargılanıp yargılanmayacağı şu anda belirsiz. Smith, Yüksek Mahkeme'yi "seçim suçlamalarının karara bağlanmasındaki gecikmenin, hızlı ve adil bir karara ilişkin kamu çıkarını engelleme tehdidi oluşturduğu" konusunda uyarmıştı. Trump karara memnuniyetle tepki göstererek, bunu büyük bir hukuki zafer olarak gördüğünü belirtti.

"Hukuk akademisyenleri, Yüksek Mahkeme'nin bugün başkanlık dokunulmazlığını kaldırma kararına son derece müteşekkirdir" dedi ve şunu ekledi: "Başkanın dokunulmazlığı olmadan, bir başkan düzgün bir şekilde görev yapamayacak veya Birleşik Devletler'in çıkarına en uygun kararlar alamayacak Amerika Birleşik Devletleri.”