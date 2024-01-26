ABD'de 25 eyaletten ortak bildiri. Biden'a karşı ayaklandılar

ABD'de Anayasa Mahkemesi’nin Pazartesi günü aldığı kararda, federal (merkezi devlet-Biden yönetimi) sınır görevlilerinin Meksika sınırına Cumhuriyetçi Texas Valisi Gregg Abbott tarafından kurdurulan dikenli ve jiletli telleri kesmesine veya taşımasına izin verdi.

"DİKENLİ TELLERİ KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu dikenli teller, ABD’nin güney sınırına akın eden mültecileri durdurmak için kurulmuştu. Ancak Greg Abbott Çarşamba günü, federal sınır görevlileri ve dahi Biden yönetimi kaldırsa dahi Texas'ın meşru müdafaa hakkının aksi yöndeki her türlü federal yasanın yerine geçtiğini duyurdu ve bunun “yasa dışı sınıra karşı etkili bir caydırıcı" olduğunu öne sürerek "yasa dışı göçü engellemek için bu dikenli teli kullanmaya devam edeceğini” açıkladı.

25 EYALET TEXAS İLE BİRLEŞİP DEVLETE BAŞKALDIRDI

ABD'de yasadışı mülteci akınına karşı federal hükümetin tedbir almakta yetersiz kaldığını düşünen Texas valisi Greg Abbott, Biden'ı suçlayan flaş bir bildiri yayınladı. Peşinden 25 eyaletin valisi daha Texas valisine destek verdi. Bu sayı 50 eyaletten oluşan ABD'nin yarısını teşkil ediyor.

TEXAS VALİSİ: FEDERAL YETKİLİLERLE ÇATIŞMAYA HAZIRIZ

Geçtiğimiz saatlerde Texas Valisi federal yetkililerle bir çatışmaya hazırlıklı olduğunu açıklayarak, "Bu mücadele Amerika'nın geleceği için" dedi. Ayrıca Vali, diğer eyaletlerin Texas'a Ulusal Muhafızları'nı göndermesini beklediğini dile getirdi.

EYALETLERDEN TEXAS'A "KAYNAK SAĞLAMA" SÖZÜ

Vali Abbott, yayınladığı muhtıra niteliğindeki açıklamda, “Federal hükümet, Birleşik Devletler ile eyaletler arasındaki anlaşmayı bozdu. Biden'ın dayatması bir mülteci işgaline sebeb olacak. Hukuk tanımayan Başkan Biden, Texas işgale karşı kendini koruyacaktır" ifadelerini kullandı.

Ortak bildiriyi imzalayan Cumhuriyetçi valilerin birçoğu Texas'a bireysel destek beyanları yayınladı. Bazı valiler, Texas'a yasa dışı göçmen geçişleriyle mücadele için kaynak sağlama sözü verdi. 25 eyaletin Texas Valisi'ne destek veren bildiri yayınlaması ise 50 eyaletin 25'inin mahkeme kararına karşı tavır aldığını ortaya koydu.

“BIDEN YOLUMUZDAN ÇEKİL”

Cumhuriyetçi Valiler Birliği’nce yayınlanan bildiride, "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi.

Güney Carolina valisi yaptığı açıklamada eyaletteki ulusal muhafızları, Texas'a destek için görevlendirme kararı aldığını duyurdu. Texas vali yardımcısı "Biden yolumuzdan çekilsin ve işimize karışmasın" dedi ve ABD Başkanı Biden tarafından görevlendirilen federal hükümet görevlilerinin sınıra yaklaşmasına izin vermeme kararı aldı. Bun yanında Texas muhafız alayı da eyalet de federal yetkililerin girişlerine sert biçimde engel olmaya başladığı bildirildi.

BIDEN’DAN TEXAS’A 24 SAATLİK ÜLTİMATOM

ABD Başkanı Biden ise ABD Yüksek Mahkemesi kararına uyması ve sınır devriye görevlerini federal hükümete devretmesi için Texas'a 24 saat süre verdi ve bu karara uyulmazsa sonuçlarına katlanılacağını uyarısını yaptı. Biden'in verdiği mühlet bu gece yarısı bitecek.

ABD Başkanı Biden'ın isterse Ulusal muhafız birliğine, bir nevi kayyum ataması gibi el koyabilme yetkisi mevcut.

ABD’DE İÇ SAVAŞ RİSKİ

Başkaldıran eyaletlerin ABD'den ayrılması ile sonuçlanabilecek ikinci iç savaş ihtimali Texas eyaletinde en çok konuşulan konular arasında bulunuyor. Eğer Cumhuriyetçiler Kasım'da yapılacak seçimi kazanamazsa ikinci Kuzey-Güney savaşını yakın bir ihtimal olarak görenlerin sayısı da artmakta.

ABD ESKİ BAŞKANI TRUMP’DAN ÇAĞRI

ABD eski Başkanı ve 2024 adayı Trump ise tüm eyalet valilerine "eyalet muhafızlarını Texas'a yollayın" diyerek çağrıda bulundu ve birçok eyalet de destek açıklaması yaptı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN TEXAS'A DAVA TEHDİDİ

Geçtiğimiz ay Adalet Bakanlığı, eyalet yetkililerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenleri tutuklamasına, hapse atmasına ve sınır dışı etmesine izin veren yeni bir yasayı yürürlüğe koyması durumunda Texas'ı dava açmakla tehdit etmişti.

Ayrıca Adalet Bakanlığı Rio Grande'de mahkemelerin Abbott'a kaldırmasını emrettiği yüzer bariyer inşaatı nedeniyle eyalete dava açmıştı.