ABD’de Açık’ta 3. tura çıkanlar belli oldu

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ve erkeklerin 6 numaralı seribaşı Jannik Sinner 3. tura yükseldi.

KAYNAK: AA
ABD’de Açık’ta 3. tura çıkanlar belli oldu

New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 4. gün sabah seansındaki karşılaşmalarla devam edildi.

Kadınlarda son 2 yıldır yarı final oynayan Aryna Sabalenka, dünya 96 numarası Jodie Burrage ile oynadığı maçı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.

Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova (9 numaralı seribaşı) ise klasmanın 58. sırasındaki Martina Trevisan'ı 2-0 (6-2, 6-2) mağlup ederek tur atladı.

Liudmila Samsonova (14) ve 2017 finalisti Madison Keys (17) de rakiplerini 2-0'lık skorla geçerek adlarını 3. tura yazdırdı.

Sinner 3 sette 3. turda

Erkeklerde Jannik Sinner (6), dünya sıralamasının 39. basamağındaki Lorenzo Sonego ile karşılaştığı mücadeleyi 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) kazanarak 3. tura yükseldi.

Alexander Zverev (12), Daniel Altmaier'i 3-1, Alex de Minaur (13), Wu Yibing'i 3-0, Grigor Dimitrov (19) ise 2012 şampiyonu Andy Murray'yi 3-0 yenerek 3. tur bileti aldı.

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