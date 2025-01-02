ABD'de atılan havai fişekler can aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: DHA
ABD'de atılan havai fişekler can aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Hawaii eyaletinde yeni yıl kutlamaları sırasında meydana gelen havai fişek kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'nin Hawaii eyaletinde yeni yıl kutlamaları sırasında meydana gelen havai fişek kazasında 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

ABD'nin Hawaii eyaletinde yılbaşı kutlamaları sırasında meydana gelen havai fişek kazasında 3 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandı. Hawaii Valisi Josh Green, düzenlediği basın toplantısında, "Savaş bölgesinde yaşanan ve hayatlarına mal olan en kötü yaralanmalardan bahsediyoruz" dedi.

Honolulu İtfaiye Departmanı, maytap, havai fişeklerin ülkede yasa dışı olmasına ve havai fişek patlatmak için özel izin gerekmesine rağmen, kentin genelinde bu uygulamanın sürdürüldüğünü kaydetti.

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