ABD'de avcı ağaçtaki vurulan ayının üzerine düşmesi sonucu öldü

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD'de avcı ağaçtaki vurulan ayının üzerine düşmesi sonucu öldü

ABD'nin Virginia eyaletinde 58 yaşındaki avcı Lester C Harvey, av sırasında ağaçtaki vurulan ayının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Virginia 58 yaşındaki avcı Lester C Harvey, av sırasında ağaçtaki vurulan ayının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybettiği söylendi.

Virginia Yaban Hayatı Kaynakları Departmanından yapılan açıklamada, 9 Aralık'ta aralarında Harvey'in de bulunduğu bir avcı grubunun, Lunenburg bölgesinde yer alan bir arazide ava çıktığını bildirdi.

Açıklamada, gruptan bir avcının, ağaca tırmanan ayıyı vurduğu, vurulan ayının da 3 metre yükseklikten Harvey'in üzerine düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Üzerine ayının düşmesi sonucu ağır yaralanan 58 yaşındaki Harvey'in hastaneye kaldırıldığı bildirilen açıklamada, avcının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve 13 Aralık'ta yaşamını yitirdiği aktarıldı.

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