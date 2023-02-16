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ABD’de depo yangını

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan bir depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Görevliler, bölgedeki solunum yolu hastalığı olan kişilerin evlerinden çıkmamasını tavsiye etti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 22:45
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ABD’de depo yangını

ABD’de depo yangını
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ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Kissimmee ilçesinde bir depoda yangın çıktı.

Plastik saksılarının bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyürken, depodaki işçileri kısa sürede tahliye edildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı açıklanırken, yangına 80 itfaiyeci ile müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

İtfaiye görevlileri, yanan plastikten çıkan duman nedeniyle hava kalitesinin izlendiğini belirterek, bölgedeki solunum yolu hastalığı olan kişilerin evlerinden çıkmamasını tavsiye etti.

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