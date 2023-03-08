8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

ABD'de dış ticaret açığı ocakta arttı

ABD'de dış ticaret açığı, ocakta aylık bazda yüzde 1,6 artarak 68,3 milyar dolara yükseldi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 20:11
Takip Et

ABD'de dış ticaret açığı ocakta arttı

ABD'de dış ticaret açığı ocakta arttı
+
Aa
-

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 artarak 68,3 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentilerinden az artan ticaret açığının, bu dönemde 68,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Dış ticaret açığı, geçen yıl aralıkta 67,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı, ocakta yüzde 3,4 artışla 257,5 milyar dolara, ithalatı da yüzde 3 yükselerek 325,8 milyar dolara çıktı.

Ticaret açığı Japonya ile azaldı, Hindistan ile arttı

ABD'nin Hindistan ile ticaret açığı bu dönemde 4,5 milyar dolara yükselirken, Japonya ile olan açığı ise 5,6 milyar dolara geriledi. ABD'nin Hollanda'ya ticaret fazlası ise 3,2 milyar dolara düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Çin (21,9 milyar dolar), Avrupa Birliği (18,5 milyar dolar), Meksika (12,2 milyar dolar), Vietnam (8 milyar dolar), Almanya (7,2 milyar dolar), Kanada (5,4 milyar dolar), İrlanda (4,6 milyar dolar) Güney Kore (3,7 milyar dolar), İtalya (3,6 milyar dolar), Tayvan (3,5 milyar dolar), Malezya (2,8 milyar dolar), İsviçre (1,4 milyar dolar), Fransa (1,1 milyar dolar), İsrail (0,6 milyar dolar) ve Suudi Arabistan (0,2 milyar dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Birleşik Krallık (2,7 milyar dolar), Belçika (1,8 milyar dolar), Avustralya (1,5 milyar dolar), Hong Kong (1,5 milyar dolar), Brezilya (0,6 milyar dolar) ve Singapur (0,4 milyar dolar) şeklinde sıralandı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
1
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
2
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
3
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
4
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
5
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Başörtülü kadının sokak röportajında söylediği sözler olay oldu: Papa gelsin oyumu ona vereceğim Müslüman biri artık yönetmesin
6
﻿Başörtülü kadının sokak röportajında söylediği sözler olay oldu: Papa gelsin oyumu ona vereceğim Müslüman biri artık yönetmesin
﻿Başörtülü kadının sokak röportajında söylediği sözler olay oldu: Papa gelsin oyumu ona vereceğim Müslüman biri artık yönetmesin
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
7
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿ABD'de dış ticaret açığı ocakta arttı
﻿ABD'de dış ticaret açığı ocakta arttı
﻿ABD'de dış ticaret açığı ocakta arttı
﻿Kim Min-Jae: Zaferler için çok açgözlüyüm
﻿Kim Min-Jae: Zaferler için çok açgözlüyüm
﻿Kim Min-Jae: Zaferler için çok açgözlüyüm
﻿Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
﻿Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
﻿Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
﻿Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde deprem konulu sunuma katıldı
﻿Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde deprem konulu sunuma katıldı
﻿Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde deprem konulu sunuma katıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.