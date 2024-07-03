ABD’de dış ticaret açığı yükseldi

Kaynak: AA
ABD’de dış ticaret açığı yükseldi

ABD'nin dış ticaret açığı, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 artışla 75,1 milyar dolarla Ekim 2022'den beri en yüksek seviyeyi gördü.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayısa yönelik dış ticaret verilerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, ülkenin dış ticaret açığı mayısta bir önceki aya oranla yüzde 0,8 artarak 75,1 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 76,3 milyar dolar olmasıydı.

Bu dönemde Ekim 2022'den beri en yüksek seviyeyi gören ABD'nin dış ticaret açığı, nisanda 74,5 milyar dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı mayısta yüzde 0,7 azalarak 261,7 milyar dolara, ithalatı yüzde 0,3 azalışla 336,7 milyar dolara indi.

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