ABD'de enflasyon, Avrupa'da resesyon tehlikesi

Avrupa ve ABD merkez bankalarının para politikalarında belirgin ayrışma yaşanıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB), inatçı kök enflasyonla müadele ederken, ABD Merkez Bankası (Fed), sürekli yüksek gelen istihdam verileri ve enflasyon nedeniyle daha temkinli adımlar atıyor. Aralarındaki bu fark, özellikle faiz oranlarında çarpıcı bir şekilde hissediliyor.

ABD’DE ENFLASYON KAYGISI

Aralık ayında yapılan Fed toplantısında, faiz bandı 4,25-4,5 seviyesine indirildi. Ancak bu karar çok da kolay alınmadı; bazı üyeler mevcut faiz seviyesinin korunması gerektiğini savundu. Fed, 2025 için iki faiz indirimi beklerken, enflasyonun ortalama %2,5 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor. Yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın, ticaret savaşı ihtimalini artıracak gümrük politikaları da bu kaygıları destekliyor.

ABD’de ağırlıklı olarak artan istihdam verileri piyasaları yanıltırken, borsa endeksi Dow Jones sert düşüşler yaşadı. Bu durum, piyasa katılımcılarının Powell’ın stratejilerini öngörmekte zorlandığını ortaya koyuyor.

AVRUPA’DA DURGUNLUK TEHLİKESİ

Euro Bölgesi’nde, Aralık 2024 itibariyle enflasyon %2,4„ükern enflasyon ise %2,7 seviyelerinde seyretti. ECB, enflasyonla müadele ederken dış borcun artması, siyasi istikrarsızlık ve özellikle Almanya’daki sanayi sektörünün uzun süreli durgunluğu nedeniyle temkinli davranıyor. Yıl boyunca 0,25 puanlık dört faiz indirimi beklense de uzmanlar bu adımların erken olduğu görüşünü savunuyor.

Avrupa’da ekonomik yavaşlama, merkez bankası kararlarının uzun vadeli olmamasını eleştirilere açık hale getirdi. Ancak ECB’nin süreci Fed’e kıyasla daha iyi yönettiği düşünülüyor.

PARİTEDE GERİLEME

ABD ve Avrupa’daki bu fark, döviz piyasalarında da etkisini gösterdi. Euro, dolar karşısında son aylarda yaklaşık %10 değer kaybetti ve parite seviyelerine geriledi. Ancak ekonomik verilere bağlı olarak bu trend değişebilecek durumda.

Gerek ECB gerekse Fed, şu anda ekonomik belirsizliklerin merkezinde yer alıyor. Ancak ABD’de enflasyon, Avrupa’da ise resesyon tehdidi öncelikli sorunlar olarak öne çıkıyor. 2025 yılı boyunca faiz farklarının süreceği ve piyasalarda dalgalanmaların yaşanacağı tahmin ediliyor.